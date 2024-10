CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 24,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 24,94 EUR. Bei 24,38 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 93.331 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 26,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Am 13.11.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag