CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 27,80 EUR.

Um 15:45 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,80 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,35 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.891 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Gewinne von 22,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

