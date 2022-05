CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Nachmittag

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,42 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 35,04 EUR. Bei 35,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 70.957 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 64,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 62,17 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 300,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 372,85 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

