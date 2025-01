CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 24,30 EUR. Bei 24,40 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 25.973 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 39,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 12,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 422,60 Mio. EUR gegenüber 415,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je CANCOM SE-Aktie.

