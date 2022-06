CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 35,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 35,28 EUR. Mit einem Wert von 35,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 64,82 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 45,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,62 EUR am 16.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 8,15 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.05.2022. Umsatzseitig standen 300,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 372,85 EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je CANCOM SE-Aktie.

