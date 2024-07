CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 31,68 EUR ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 31,58 EUR. Bei 31,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.484 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,94 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent auf 440,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

