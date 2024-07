CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 32,02 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,02 EUR zu. Bei 32,02 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,96 EUR. Zuletzt wechselten 889 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,18 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,94 EUR an.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

