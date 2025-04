CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,95 EUR zu.

Um 09:00 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,95 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,95 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.160 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 26,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,26 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 31.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 479,68 Mio. EUR im Vergleich zu 459,87 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

