DAX aktuell

Die Serie freundlicher Handelstage für den DAX setzt sich am Freitag fort. Anleger zeigen sich nach dem Feiertag in Kauflaune.

Der DAX startete mit einem Plus von 1,43 Prozent bei 22.818,18 Punkten in den Handel. Auch im Anschluss hält sich der deutsche Leitindex klar in der Gewinnzone. Damit zeichnet sich der achte Gewinntag in Folge ab.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Unterstützung aus Übersee

Nach der Feiertagspause steuert der DAX auf einen starken ersten Handelstag im Mai und einen Wochengewinn von 2,2 Prozent zu. "Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Im April hatte der deutsche Leitindex um 1,5 Prozent zugelegt. Grund war die Erholungsrally nach dem Kurseinbruch wegen des von den USA losgetretenen, weltweiten Zollkonflikts.

Unterstützung für die europäischen Märkte kommt vor dem Wochenende aus Übersee. Am Donnerstag hatten in New York die Kurse an der US-Technologiebörse NASDAQ ordentlich angezogen. Am Feitag stehen zudem deutliche Kursgewinne an etlichen asiatischen Handelsplätzen zu Buche. Aus China kamen am Donnerstag Entspannungssignale im Zollkonflikt mit den USA, die nun von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben am Freitag geschlossen. In Tokio, Hongkong und Sydney zogen die Notierungen aber kräftig an.

EU bietet USA Handelsausgleich von 50 Milliarden Euro an

In den Zollstreit zwischen der EU und den USA kommt am Freitag Bewegung. Angesichts drohender US-Strafzölle stellt die EU-Kommission den Vereinigten Staaten ein Handelsangebot im Umfang von 50 Milliarden Euro in Aussicht. Käufe von Flüssigerdgas (LNG) oder Agrarprodukten wie Sojabohnen aus den USA könnten schnell zur Verringerung des bilateralen Handelsdefizits beitragen, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic in einem Interview mit der Zeitung "Financial Times". Die EU wolle damit einer Eskalation des transatlantischen Handelskonflikts entgegenwirken.

BASF und Airbus mit Zahlen im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt stehen am Freitag Geschäftszahlen von Airbus und BASF im Fokus. Während der Airbus-Gewinn über den Erwartungen lag, verzeichnet BASF ein Umsatzminus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX