Von dieser Cannabis-Aktie kauften BlackRock und Vanguard mehr als 1,4 Millionen Anteile

Anfang März wurde bekannt, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock , sich nun auch in der Marihuana-Branche engagiert hat. Wie aus einem Formular hervorgeht, welches bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, hat sich der schwarze Fels nun an dem Cannabis-Immobilienspezialisten Innovative Industrial Properties beteiligt.

BlackRock schnappt sich 5,5 Prozent an Gewächshaus-REIT

Laut der vierteljährlichen 13G-Einreichung, soll BlackRock mehr als 540.000 Aktien des noch sehr jungen Unternehmens erworben haben. Bei einer Gesamtzahl von 9,81 Millionen an ausstehenden Aktien entspricht diese Beteiligung genau 5,5 Prozent des Unternehmens.

Vangaurd sichert sich sogar 9,7 Prozent an IIP

Kurz nach dem Bekanntwerden des Engagements von BlackRock folgte auch der Indexfondsanbieter Vanguard mit einer Beteiligung an Innovative Industrial Properties. Mit einem Aktienpaket von 950.000 Stück kauften die Manager von Vanguard sogar mehr als 9,7 Prozent der ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Was waren die Gründe für den Kauf?

Der zentrale Grund für den Einstieg der beiden Fondsgiganten beim Cannabis-REIT Innovative Industrial Properties war wohl eine Entscheidung von S&P Dow Jones Indices. Das US-amerikanische Unternehmen, welches aus einem Joint Venture zwischen Dow Jones & Company und der CME Group besteht, entschied, den Gewächshausspezialisten in den S&P SmallCap 600 Index aufzunehmen. Da BlackRock mit dem iShares S&P Small-Cap ETF sowie Vanguard mit dem Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF einen Indexfonds auf diese Benchmark anbieten, mussten die beiden Vermögensverwalter die Aktie in ihr Portfolio aufnehmen.

Die Indexaufnahme sorgt für Interesse bei den Anlegern

Mit dem Aufstieg in den vielbeachteten S&P SmallCap 600 wird dem Cannabis-REIT IIP eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Diese spiegelt sich nicht zuletzt auch im Aktienkurs wieder. Allein in den vergangenen 52-Wochen kletterte die Aktie von rund 30 US-Dollar auf nun rund 82 US-Dollar und erzielte somit eine Performance in Höhe von rund 170 Prozent.

Eine Cannabis-Aktie mit Gewinnbeteiligung

Im Gegensatz zu den großen Cannabis-Playern wie Canopy Growth, Aurora und Aphria spezialisiert sich Innovative Industrial Properties nicht auf die Produktion oder den Vertrieb von Cannabisprodukten, sondern auf die Vermietung von Gewächshäusern für den Anbau von Marihuana. Da die Gesellschaft als Real Estate Investment Trust agiert, ist sie sogar gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an die Anteilseigner auszuzahlen. Aufgrund dessen bieten die Anteilsscheine von IIP ihren Aktionären schon jetzt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,45 US-Dollar pro Papier.

Die Dividende für das erste Quartal 2019 liegt somit 29 Prozent über der Ausschüttung aus dem viertel Quartal 2018 und sogar 80 Prozent über der Gewinnbeteiligung aus dem ersten Quartal 2018. Laut dem IIP-Vorsitzenden, Alan Gold, soll die Ausschüttung auch in Zukunft weiter steigen.

Ein positiver Ausblick des Vorsitzenden für 2019

In einer aktuellen Telefonkonferenz mit diversen Analysten äußerte sich Alan Gold, der Chairman von Innovative Industrial Properties, über den positiven Geschäftsverlauf im Jahr 2018 sowie den Ausblick für 2019. "Wir haben sechs Immobilien in fünf neuen Bundesstaaten erworben, darunter sowohl Folgegeschäfte mit unseren Mandatspartnern als auch neue Mietbeziehungen. Wir sehen, dass sich diese Dynamik 2019 fortsetzt, indem wir unsere erste Immobilie in Kalifornien erwerben und eine weitere Transaktion mit PharmaCann in Ohio durchführen", so Gold.

"Wir haben etwa 47 Millionen US-Dollar an Transaktionen unter Vertrag. Wir haben knapp 40 Millionen US-Dollar an Transaktionen im Rahmen einer Absichtserklärung. Wir haben weitere 10 Millionen US-Dollar in den Endverhandlungen. Wir haben eine sehr starke, wachsende Pipeline mit sehr starken Mietern", so Chairman Alan Gold weiter.



Pierre Bonnet / finanzen.net

