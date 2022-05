Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 5,46 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,46 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 01.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 75,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 4,85 EUR. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 12,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.02.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,43 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 140,97 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,53 CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.05.2022 erfolgen. Canopy Growth dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.06.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,409 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

