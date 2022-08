Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 02.08.2022 12:22:00 Uhr 2,7 Prozent auf 2,47 EUR. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,47 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 500 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 85,29 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,04 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 27.05.2022 vor. Das EPS lag bei -1,46 CAD. Ein Jahr zuvor waren -1,85 CAD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,70 Prozent auf 111,77 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 148,44 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,951 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie verliert letztlich zweistellig: Canopy Growth verfehlt Analystenerwartungen

Ausblick: Canopy Growth legt Quartalsergebnis vor

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com