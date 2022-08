Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 03.08.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 2,84 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 2,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.800 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,12 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,19 EUR am 14.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth ließ sich am 27.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 148,44 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 111,77 CAD.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2023 wird am 05.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 14.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,951 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

