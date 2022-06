Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 09.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 3,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 3,90 EUR. Bei 3,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 2.107 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,03 Prozent. Bei 3,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.05.2022 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,46 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,70 Prozent auf 111,77 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 148,44 CAD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Canopy Growth am 15.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 27.06.2023.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,665 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

