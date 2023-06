Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochnachmittag tiefer

Die Canopy Growth-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 0,697 USD abwärts. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,697 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,700 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.837 Canopy Growth-Aktien.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,765 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 584,135 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,664 USD. Dieser Wert wurde am 10.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 4,652 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,77 CAD US-Dollar umgesetzt.

Am 09.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Am 13.08.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,987 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com