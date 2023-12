Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 0,459 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:14 Uhr 4,3 Prozent auf 0,459 EUR. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,460 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,450 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.305 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 2,950 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 542,733 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.07.2023 (0,310 EUR). Abschläge von 32,425 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.11.2023 äußerte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,60 CAD – eine Minderung von 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 117,86 CAD eingefahren.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,463 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

