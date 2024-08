Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 63,85 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 63,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.483 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 73,88 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2026 3,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

