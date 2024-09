Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 65,75 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 65,75 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 65,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.217 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,21 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,893 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 71,63 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

XETRA-Handel: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen