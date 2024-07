Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 64,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:04 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,15 EUR zu. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.824 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,30 EUR fiel das Papier am 24.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,936 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,38 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste