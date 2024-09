Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 65,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 65,15 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 400 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,05 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 9,36 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,893 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

