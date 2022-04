Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagmittag an Boden

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 151,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,75 EUR an. Bei 150,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.040 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 202,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2021). 33,20 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 184,71 EUR.

Am 11.02.2022 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 368,90 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 410,20 Millionen EUR umgesetzt worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 11.02.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 10.02.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: Zeiss Meditec beschließt Dividende - und plant Übernahmen

Zeiss-Aktie im Aufwind: UBS zuversichtlich für Carl Zeiss Meditec

Februar 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Carl Zeiss Meditec-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec