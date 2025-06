Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 56,30 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 56,30 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 56,45 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,15 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.807 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,694 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 65,50 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

