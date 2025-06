Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 56,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 56,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 56,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.530 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 EUR erreichte der Titel am 13.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 34,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,694 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

