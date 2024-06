Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochmittag nordwärts

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 84,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,55 EUR zu. Bei 85,25 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.256 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,36 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,38 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

