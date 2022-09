Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 122,45 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 122,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,45 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 12 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 202,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 105,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,62 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,17 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 398,46 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 445,23 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.12.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,82 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

