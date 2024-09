Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 59,15 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 59,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 59,60 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 58,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.776 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Gewinne von 109,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 1,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

