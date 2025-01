Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 48,68 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 48,68 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 49,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.426 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,21 Prozent. Bei einem Wert von 45,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,785 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.02.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus