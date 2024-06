Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 85,05 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 85,05 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,45 EUR nach. Bei 85,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.261 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,38 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

