Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 61,50 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 61,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,20 EUR ein. Bei 63,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 62.763 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei einem Wert von 59,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,897 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 73,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

