Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 119,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,80 EUR aus. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 118,75 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.198 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 101,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,50 EUR aus.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 445,23 EUR – ein Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 08.12.2023.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

