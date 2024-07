Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 65,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,70 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.127 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,36 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,30 EUR fiel das Papier am 24.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,936 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,13 EUR je Aktie.

