Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag fester

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,90 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 65,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,55 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 4.073 Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,78 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 5,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,936 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,13 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

