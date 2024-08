Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 60,40 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 60,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.362 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,897 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 73,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

