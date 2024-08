Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 63,05 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 63,05 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.868 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 49,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 6,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,897 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,38 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.12.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

