Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Vormittag nach

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 122,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 121,40 EUR. Bei 121,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.060 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 191,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 35,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 20,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 165,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 445,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.12.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

