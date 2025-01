Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 46,58 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 46,58 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 46,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 48.309 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 165,67 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 4,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,773 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,19 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,18 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

