Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 62,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 62,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 62,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,65 EUR. Zuletzt wechselten 6.700 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 96,74 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,897 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 72,25 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

