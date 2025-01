Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,80 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 46,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,98 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,60 EUR. Bisher wurden heute 109.125 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (44,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,773 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 61,19 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.02.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

