Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag höher

13.08.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 60,50 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 60,50 EUR. Bei 60,65 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.812 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 104,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,890 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,25 EUR an. Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone

