Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 114,15 EUR. Bei 113,95 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 117,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.999 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 43,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2022 (104,75 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 184,71 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,23 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 398,46 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 05.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 11.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec