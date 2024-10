Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 66,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,10 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,40 EUR. Bei 66,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 28.476 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 87,22 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 54,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,40 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,918 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag