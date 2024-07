Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag schwächer

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 65,20 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 65,20 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.276 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 89,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 62,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 4,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,936 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,13 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

