Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 63,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 63,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 63,10 EUR. Bei 64,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 19.663 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 95,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,918 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 70,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

