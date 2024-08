Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 62,95 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 62,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 62,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.174 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 49,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (59,05 EUR). Mit Abgaben von 6,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.12.2025 erwartet.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

