Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 57,25 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 57,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 57,60 EUR. Bei 56,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.365 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 116,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 54,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,892 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 05.12.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

