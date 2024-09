Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 56,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,10 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 56,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,05 EUR. Zuletzt wechselten 2.857 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 120,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Mit Abgaben von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,892 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

