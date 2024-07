Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochvormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 61,55 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 61,55 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,45 EUR. Bei 62,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 7.666 Aktien.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,945 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,13 EUR je Aktie belaufen.

