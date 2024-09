Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 59,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 59,00 EUR. Bei 59,05 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.399 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 109,75 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 54,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 8,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,892 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben