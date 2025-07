Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag seitwärts

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 51,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 50,90 EUR. Bei 51,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.090 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 41,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,637 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,31 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

