Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochmittag ein

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 58,45 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 58,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,25 EUR. Mit einem Wert von 59,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.021 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 111,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,60 EUR am 13.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 6,59 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,892 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

